И скрылся.

В Тюмени задержали 47-летнего местного жителя по подозрению в убийстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление совершено 13 октября 2017 года в СНТ "Автомобилист". Подозреваемый с сожительницей были в гостях у 51-летней женщины. Во время застолья разгорелась ссора. Мужчина схватил нож и 20 раз пырнул ножом хозяйку жилища. С места происшествия он скрылся.

Тело убитой нашли через два дня.

Мужчине предъявили обвинение, решается вопрос об его аресте.