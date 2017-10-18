Ему грозит пожизненное.

В Челябинский облсуд направлено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Копейска, обвиняемого в двойном убийстве. Ему грозит пожизненное заключение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление совершено в ноябре 2016 года в Копейске. Обвиняемый выпивал в гостях у знакомых. Разгорелась ссора, и он нанес хозяйке квартиры несколько ударов по голове. Затем он зарезал ее сожителя, устроил пожар и скрылся. Смерть женщины наступила от термических ожогов.