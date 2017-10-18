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Гособвинитель просит "закрыть" экс-замначальника екатеринбургской ИК-2 на 8 летСегодня в 12:40

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И лишить его спецзвания.

Прокурор запросил 8 лет колонии общего режима для бывшего заместителя начальника екатеринбургской ИК-2 Михаила Белоусова, которого обвиняют в организации истязаний заключенных. Кроме того, гособвинитель настаивает на лишении его спецзвания, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.

Вместе с Белоусовым на скамье подсудимых - пятеро бывших зэков. В зависимости от роли каждого им вменяют надругательства, совершенные с особой жестокостью, незаконное лишение свободы и пытки. Для них гособвинение просит 5-5,5 лет лишения свободы.

Прения сторон продолжатся 31 октября. Подсудимые выступят с последним словом. Также суд заслушает речь оставшихся двух адвокатов.

По данным следствия, в 2012-2013 годах Белоусов организовал иерархию среди осужденных. Ему полностью подчинялись дневальные. Они следили за порядком в отрядах и выполняли поручения тогдашнего замначальника колонии. Взамен они получали дополнительные права и могли нарушать внутренний распорядок.

Замначальника ИК неоднократно приказывал своим "подчиненным" измываться над заключенными, а происходящее записывать на видео.

В ноябре 2012 года в колонию прибыл осужденный. Находясь в "комнате досмотра" карантинного отделения, он отказался выполнить требование "активистов" - надеть на руку красную повязку и произнести заготовленную фразу. Из-за этого его избили дубинкой и запинали. На следующий день в туалете этого же мужчину заставили раздеться догола и вновь избили. При этом один из истязателей помочился на осужденного. Затем потерпевшего пристегнули наручниками к кровати на 10 дней.

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