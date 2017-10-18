Его ждет суд.

В суд направлено уголовное дело в отношении экс-полицейского из Челябинска, который работал по поддельному диплому 14 лет.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральского СУ СКР, в 2003 году обвиняемый при поступлении на службу в роту ППС УВД Тракторозаводского района представил фальшивый диплом об окончании Челябинского автотранспортного техникума по специальности "техник-механик". Затем на основании фиктивного документа он получил высшее образование и проработал в полиции до выхода на пенсию в 2017 году.

Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области.