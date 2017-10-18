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Пермская "мавроди" похитила у пайщиков 194 миллионаСегодня в 14:25

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Она села на 6 лет.

Суд вынес приговор 61-летней жительнице Пермского края, признав ее виновной в хищении 194 миллионов рублей у пайщиков. Она проведет 6 лет в колонии общего режима, а также выплатит 300 тысяч рублей штрафа.

Кроме того, женщину обязали возместить причиненный потерпевшим ущерб, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Прикамью.

По данным следствия, женщина с использованием служебного положения организовала финансовую пирамиду и за 8 лет присвоила деньги более 1000 пайщиков. Уголовное дело расследовалось более 6 лет.

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