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Обвиняемый в смертельном наезде на полицейского южноуралец сдалсяСегодня в 15:58

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Под тяжестью улик.

В полицию Копейска пришел с повинной 26-летний местный житель, подозреваемый в наезде на инспектора ГИБДД. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

"Мужчина пришел сам. Это стало результатом всех наших мероприятий. Думаю, мужчина осознал всю тяжесть улик", – рассказал собеседник агентства.

Стоит напомнить, ДТП произошло 30 сентября в селе Травники. Мужчина за рулем тонированного автомобиля ВАЗ-2101 отказался остановиться по требованию инспектора, сбил его и около километра протащил на капоте машины. Полицейский получил серьезную травму, спустя неделю он скончался в больнице Чебаркуля.

Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Подозреваемому грозит 10 лет лишения свободы.

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