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Экс-ректор опорного вуза Тюмени предстанет перед судомСегодня в 16:29

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За незаконные выплаты.

Бывший ректор Тюменского индустриального университета Олег Новоселов предстанет перед судом. Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о превышении должностных полномочий, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного надзорного ведомства.

В суде предстоит доказать, что Новоселов привлек рабочего экспериментального завода буровой техники (структурное подразделение университета) к отделке своего дома. По указанию ректора работнику ежемесячно дополнительно к зарплате назначались стимулирующие выплаты в размере до 200 тысяч рублей.

"Всего, по версии следствия, с мая по декабрь 2016 года в результате противоправных действий Новоселова рабочему необоснованно было выплачено в счет оплаты труда около 750 тысяч рублей", - уточнили в пресс-службе. Общая же сумма ущерба, с учетом отчислений в фонды, составила свыше миллиона рублей.

В ходе следствия теперь уже бывший ректор признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб.

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