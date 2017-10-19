Ради денег.

В Свердловский областной суд передано дело 27-летнего рецидивиста из Сысерти. Мужчина обвиняется в убийствах трех пенсионеров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, в мае 2016 года злоумышленника расправился с пожилыми мужчиной и женщиной 1938 года рождения, а спустя 10 месяцев еще с одной их ровесницей. Он жестоко избивал жертв монтировкой и руками, а также пускал вход нож, а затем похищал у пенсионеров деньги. Чтобы скрыть следы убийства четы, обвиняемый поджог их дом.

В ходе расследования было допрошено большое количество свидетелей, проведены судебно-медицинские, медико-криминалистические, биологические, молекулярно-генетические, пожарно-технические экспертизы. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала мужчину вменяемым.