Бил ножом и монтировкой.

Водитель грузовика несколько раз ударил коллегу ножом, а затем добил монтировкой. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ДВД Алматинской области, подозреваемый сам рассказал оперативникам о совершенном.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции около 5 утра нашли на обочине трассы Алматы – Астана грузовик. В салоне сидел пьяный и очень сильно нервничающий водитель. Он и сообщил сотрудникам ведомства о происшествии.

В нескольких километрах от машины полиция нашла труп 40-летнего мужчины. Выяснилось, что погибший вместе с задержанным занимался грузоперевозками. Коллеги поспорили, возник конфликт. Один несколько раз ударил другого ножом, а затем, когда пострадавший попытался сбежать, добил его монтировкой.

Проводится досудебное расследование. Задержанный злоумышленник находится в ИВС Жамбылского РОВД.