×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Казахстанец признался полиции в убийстве коллеги18 октября в 16:38

  • Текст

Бил ножом и монтировкой.

Водитель грузовика несколько раз ударил коллегу ножом, а затем добил монтировкой. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ДВД Алматинской области, подозреваемый сам рассказал оперативникам о совершенном.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции около 5 утра нашли на обочине трассы Алматы – Астана грузовик. В салоне сидел пьяный и очень сильно нервничающий водитель. Он и сообщил сотрудникам ведомства о происшествии.

В нескольких километрах от машины полиция нашла труп 40-летнего мужчины. Выяснилось, что погибший вместе с задержанным занимался грузоперевозками. Коллеги поспорили, возник конфликт. Один несколько раз ударил другого ножом, а затем, когда пострадавший попытался сбежать, добил его монтировкой.

Проводится досудебное расследование. Задержанный злоумышленник находится в ИВС Жамбылского РОВД.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×