Ее отправили за решетку.

Жительница Ноябрьска проведет 8 лет в колонии общего режима за убийство мужа.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, трагедия произошла 7 мая 2017 года. 40-летний мужчина вернулся ночью домой и приревновал супругу к находившемуся у них гостю. После семейного скандала женщина ушла, а ее муж лег спать. Спустя некоторое время подвыпившая дама вернулась домой и пырнула ножом спящего мужчину. Он скончался на месте.