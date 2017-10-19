Жительница Ноябрьска зарезала спящего мужаСегодня в 09:34
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Ее отправили за решетку.
Жительница Ноябрьска проведет 8 лет в колонии общего режима за убийство мужа.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, трагедия произошла 7 мая 2017 года. 40-летний мужчина вернулся ночью домой и приревновал супругу к находившемуся у них гостю. После семейного скандала женщина ушла, а ее муж лег спать. Спустя некоторое время подвыпившая дама вернулась домой и пырнула ножом спящего мужчину. Он скончался на месте.
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