×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Москве арестовали главного конструктора МВД РоссииСегодня в 10:20

  • Текст

На два месяца.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца главного конструктора МВД России Андрея Нечаева. Он пробудет в СИЗО до 17 декабря 2017 года, пишут федеральные СМИ.

Нечаева обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Подробности дела не уточняются.

По имеющимся данным, главного конструктора МВД задержали на выставке "Интерполитех-2017". Ему грозит до 10 лет лишения свободы, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×