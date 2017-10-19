На два месяца.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца главного конструктора МВД России Андрея Нечаева. Он пробудет в СИЗО до 17 декабря 2017 года, пишут федеральные СМИ.

Нечаева обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Подробности дела не уточняются.

По имеющимся данным, главного конструктора МВД задержали на выставке "Интерполитех-2017". Ему грозит до 10 лет лишения свободы, передает "Уралинформбюро".