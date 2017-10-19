Его отправили за решетку.

Суд вынес приговор 47-летнему жителю Тарко-Сале, признав его виновным в убийстве. Он проведет 9 лет 6 месяцев в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Ранее неоднократно судимый мужчина временно проживал у 57-летнего ямальца. 1 августа 2017 года пьяный квартирант жестоко избил хозяина, отчего тот скончался на месте.