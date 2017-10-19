На Громова.

Вечером 18 октября в Екатеринбурге в подъезде дома на улице Громова нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, на место выезжала следственно-оперативная группа. В квартире рядом с местом происшествия нашли тело еще одного мужчины. По предварительным данным, совершив убийство, он свел счеты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело.