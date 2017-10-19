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34 пермяка попали в больницу после съеденной шаурмыСегодня в 10:54

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Повар-мигрант пойдет под суд.

Уроженка Кыргызстана отравила 34 жителя Перми некачественной шаурмой. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевой прокуратуры, женщину будут судить за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей.

Согласно материалам уголовного дела, 32-летняя женщина работала поваром в киоске на улице Мильчакова, 10. С декабря 2015-го по июнь 2016-го она готовила шаурму и самсу без санитарной книжки. Сам ларек не был оборудован водопроводом и канализацией, продукты покупались в соседнем магазине, а кухонный инвентарь мылся в тазиках.

С 12 по 16 июня 2016 года посетители "заведения" заразились сальмонеллезом. Более 30 человек были госпитализированы, некоторые заболевшие самостоятельно лечились дома.

"По результатам лабораторных анализов и проб возбудитель данного заболевания был обнаружен как в киоске, где изготовлялась пища, так и в бактериологических анализах самой обвиняемой", – подчеркнули в прокуратуре.

Потерпевшими по делу признаны 34 человека, в том числе восемь несовершеннолетних. Женщине грозит ограничение свободы до года.

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