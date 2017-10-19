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Пермяк-аноним рассылал интимные фотографии маленьким россиянкамСегодня в 13:18

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Сейчас злоумышленник находится под стражей.

24-летнего жителя поселка Яйва в Пермском крае, скрывающегося под псевдонимом "Дима Белый", обвиняют в действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Республике Бурятия, молодой человек переписывался с 8-летней жительницей Улан-Удэ и пересылал ей фото и видео своих половых органов.

Похабные материалы в компьютере девочки нашла ее мать. Женщина сразу же написала заявление в полицию, однако найти злоумышленника оказалось довольно сложной задачей.

"Дима Белый" не указал никаких идентифицирующих сведений, использовал специальные программы для сокрытия IP-адреса и ненастоящий номер телефона для регистрации в соцсетях. Несмотря на все трудности, оперативники смогли сначала получить его изображение, а затем выяснить местонахождение с точностью до дома.

После этого следователи сравнили фотографию злоумышленника с паспортами проживающих по зафиксированному адресу и выявили извращенца.

Молодой человек во всем признался. Выяснилось, что в похожие переписки "Дима Белый" вступал с маленькими девочками по всей стране: большая часть памяти его компьютера была занята детской порнографией.

Сейчас пермяка этапируют в Бурятию, где он будет участвовать в уголовном деле. Следователи продолжают устанавливать всех потерпевших детей.

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