Сейчас злоумышленник находится под стражей.

24-летнего жителя поселка Яйва в Пермском крае, скрывающегося под псевдонимом "Дима Белый", обвиняют в действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Республике Бурятия, молодой человек переписывался с 8-летней жительницей Улан-Удэ и пересылал ей фото и видео своих половых органов.

Похабные материалы в компьютере девочки нашла ее мать. Женщина сразу же написала заявление в полицию, однако найти злоумышленника оказалось довольно сложной задачей.

"Дима Белый" не указал никаких идентифицирующих сведений, использовал специальные программы для сокрытия IP-адреса и ненастоящий номер телефона для регистрации в соцсетях. Несмотря на все трудности, оперативники смогли сначала получить его изображение, а затем выяснить местонахождение с точностью до дома.

После этого следователи сравнили фотографию злоумышленника с паспортами проживающих по зафиксированному адресу и выявили извращенца.

Молодой человек во всем признался. Выяснилось, что в похожие переписки "Дима Белый" вступал с маленькими девочками по всей стране: большая часть памяти его компьютера была занята детской порнографией.

Сейчас пермяка этапируют в Бурятию, где он будет участвовать в уголовном деле. Следователи продолжают устанавливать всех потерпевших детей.