Деньги придется вернуть.

Бывшему главе городского поселения Березово придется вернуть в бюджет муниципалитета несколько миллионов рублей. Соответствующий вердикт вынес суд, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Югры.

С 2010-го по 2013 год чиновник в порядке приватизации передал 13 жилых помещений, относившихся к служебному жилфонду, подчиненным, проживавшим там по договорам служебного найма. Бюджет поселения потерял на этом 15 миллионов рублей.

Стоит отметить, что ранее из-за фактически подаренных квартир экс-глава Березово был признан виновным в превышении должностных полномочий.