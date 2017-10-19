×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Семью торговцев убили в собственном домеСегодня в 11:48

  • Текст

Связав скотчем.

В Согдийской области на севере Таджикистана неизвестные жестоко убили семейную пару предпринимателей. По данным информационного агентства Avesta, погибших могли пытать.

Убийство произошло в ночь на 18 октября на территории сельского джамоата Унджи. Супруги, торговавшие на рынке Панджшанбе в Худжанде, были убиты в своем доме. Оперативники предполагают, что преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью четы, передает "Уралинформбюро".

Также отмечается, что руки и ноги супругов были связаны скотчем. В интересах следствия другие детали происшествия не раскрываются.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×