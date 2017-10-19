Связав скотчем.

В Согдийской области на севере Таджикистана неизвестные жестоко убили семейную пару предпринимателей. По данным информационного агентства Avesta, погибших могли пытать.

Убийство произошло в ночь на 18 октября на территории сельского джамоата Унджи. Супруги, торговавшие на рынке Панджшанбе в Худжанде, были убиты в своем доме. Оперативники предполагают, что преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью четы, передает "Уралинформбюро".

Также отмечается, что руки и ноги супругов были связаны скотчем. В интересах следствия другие детали происшествия не раскрываются.