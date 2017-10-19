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В Серове рецидивисты зарезали двух продавщиц Сегодня в 12:12

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И ранили пенсионерку.

Вечером 18 октября в Серове в магазине "Промтовары" нашли тела двух продавщиц со следами насильственной смерти. Подозреваемых задержали по горячим следам. Ими оказались двое 28-летних рецидивистов. Они зарезали женщин ради 50 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Выяснилось также, что за два часа до убийства подозреваемые напали на 78-летнюю женщину. Они несколько раз пырнули пенсионерку ножом и похитили ее сумку. Потерпевшую госпитализировали.

"Подозреваемых взяли в гостиничном комплексе на автовокзале, где они к тому времени уже пировали, тратя наворованные средства. Фактически это рецидивисты, проживающие в Серове. Оба недавно освободились из исправительной колонии № 62 Ивделя - один полгода назад, второй на свободе всего месяц. Первый судим за причастность к разбою, грабежу, кражам, уничтожению чужого имущества и изнасилованию, а второй - за совершение развратных действий сексуального характера, разбой и грабеж. Часть похищенного изъята", - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.


Фото предоставил Валерий Горелых

В пресс-службе СУ СКР сообщили "Уралинформбюро", что в настоящее время проводятся осмотры мест происшествия и допросы. Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения. Им грозит пожизненное заключение.

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