Ему вменяют создание преступной схемы.

Дело экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева направлено в суд. Подробности дела в прокуратуре Астаны не разглашают, ссылаясь на закон, позволяющий не раскрывать данные досудебного расследования, пишет Tengrinews.kz.

Ранее сообщалось, что Бишимбаев арестован с января 2017 года. Его отстранили от должности в связи с вопросами, возникшими касательно его деятельности в холдинге "Байтерек".

Тогда экс-министра, являющегося председателем правления компании, заподозрили в организации преступной схемы по хищению миллиарда тенге при строительстве завода, производящего листовое стекло, передает "Уралинформбюро".