Сергей Давыдов пробудет там до конца ноября.

Облсуд оставил без изменения меру пресечения бывшему сити-менеджеру горадминистрации Челябинска Сергею Давыдову. Он пробудет в СИЗО до 29 ноября 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Давыдова обвиняют в хищении средств коммунального предприятия в особо крупном размере. По данным следствия, деньги были похищены в 2012-2015 годах.

29 сентября в доме Давыдова прошли обыски, после которых его задержали. На следующий день бывшего чиновника заключили под арест.

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