Вместе с женой и тремя детьми.

В Екатеринбурге задержали казахстанского конокрада, который находился в розыске 14 лет. По сообщению департамента внутренних дел Костанайской области, зимой 2002 года в поселке Майколь двое мужчин украли из частного подворья лошадь и корову. Через несколько дней злоумышленники похитили еще одного коня.

Суд назначил преступникам условные сроки, однако после передумал и ужесточил наказание. Из-за этого один из осужденных и решил сбежать в Россию, передает "Уралинформбюро".

14 лет он вместе с женой и тремя детьми нелегально прятался в России, работал на стройке и не регистрировался нигде. Поймали казахстанца в очередной съемной квартире в Екатеринбурге при содействии городской полиции.

В ближайшее время мужчину ждет экстрадиция в Костанай.