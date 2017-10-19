×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Казахстанский конокрад прятался в Екатеринбурге 14 летСегодня в 13:29

  • Текст

Вместе с женой и тремя детьми.

В Екатеринбурге задержали казахстанского конокрада, который находился в розыске 14 лет. По сообщению департамента внутренних дел Костанайской области, зимой 2002 года в поселке Майколь двое мужчин украли из частного подворья лошадь и корову. Через несколько дней злоумышленники похитили еще одного коня.

Суд назначил преступникам условные сроки, однако после передумал и ужесточил наказание. Из-за этого один из осужденных и решил сбежать в Россию, передает "Уралинформбюро".

14 лет он вместе с женой и тремя детьми нелегально прятался в России, работал на стройке и не регистрировался нигде. Поймали казахстанца в очередной съемной квартире в Екатеринбурге при содействии городской полиции.

В ближайшее время мужчину ждет экстрадиция в Костанай.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×