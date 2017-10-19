От отчаяния.

Дело жителя казахстанского Актобе Бауыржана Унерзака, вырезавшего на груди предсмертную записку с именем следователя, направлено в суд. Как сообщает Tengrinews.kz, мужчину обвиняют в хулиганстве.

Унерзака задержали по подозрению в участии в массовой драке возле клуба в июне 2017 года. По данным следствия, он был активным участником стычки. По словам жены подсудимого, ее супруг ни в чем не виноват: он был только свидетелем и пытался разнять дерущихся, передает "Уралинформбюро".

В следственном изоляторе Бауыржан дошел до отчаяния: он объявил сухую голодовку и в знак своей невиновности вырезал на груди надпись "В моей смерти прошу винить следователя Картименова".

Стоит отметить, что после отказа от пищи и воды суд отправил мужчину из ИВС под домашний арест.