×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловский облсуд оставил создателя "армии зомби" в колонииСегодня в 14:47

  • Текст

На 13 лет.

Свердловский областной суд 13 октября 2017 года вынес апелляционное постановление по делу экс-милиционера Арсена Байрамбекова, известного как создатель "армии зомби". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.

Судья Елена Ростовцева рассмотрела апелляционные жалобы адвоката, осужденного и потерпевшего в ходе закрытого заседания. Приговор суда первой инстанции был оставлен без изменений.

Арсен Байрамбеков в 2003 и 2010 годах совершил два заказных убийства. Его жертвами стали бизнесмены из Екатеринбурга. Увлекшись затем оккультизмом, в 2014 году он совершил четыре человеческих жертвоприношения в лесу под Среднеуральском. В СМИ появилась версия о том, что Байрамбеков таким образом создавал армию зомби.

Ранее по теме:
Свердловский облсуд рассмотрит дело создателя "армии зомби"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×