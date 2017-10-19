На 13 лет.

Свердловский областной суд 13 октября 2017 года вынес апелляционное постановление по делу экс-милиционера Арсена Байрамбекова, известного как создатель "армии зомби". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.

Судья Елена Ростовцева рассмотрела апелляционные жалобы адвоката, осужденного и потерпевшего в ходе закрытого заседания. Приговор суда первой инстанции был оставлен без изменений.

Арсен Байрамбеков в 2003 и 2010 годах совершил два заказных убийства. Его жертвами стали бизнесмены из Екатеринбурга. Увлекшись затем оккультизмом, в 2014 году он совершил четыре человеческих жертвоприношения в лесу под Среднеуральском. В СМИ появилась версия о том, что Байрамбеков таким образом создавал армию зомби.

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