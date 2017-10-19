Он проткнул ей сердце иглой.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении хирурга миасской больницы №2. Врача обвиняют по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". После того, как прокурор утвердит обвинительное заключение, дело будет направлено в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия произошла 18 ноября 2016 года. Хирург оперировал женщину. Откачивая жидкость из плевральной полости, он попал иглой в сердце пациентки. Она скончалась от кровопотери.

В рамках расследования дела следователь внес представления об устранении нарушений министру здравоохранения Южного Урала и главврачу больницы.