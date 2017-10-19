Возбуждено уголовное дело.

На Южном Урале задержали двух лидеров запрещенной секты "Орда" по подозрению в доведении до психоза местной жительницы. Уголовное дело возбуждено по статьям "создание организации, посягающей на личность и права граждан" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, подозреваемые руководили "Ордой" (деятельность секты сопряжена с причинением вреда здоровью граждан, - прим.ред.) в течение 2015-2016 годов. В частности, они проводили религиозные обряды в отношении одной из послушниц. В конечном счете у женщины развилось психическое расстройство.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых и предъявлении обвинения.