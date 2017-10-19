За растрату.

19 октября Курганский горсуд вынес приговор бывшему и.о. ректора Курганского госуниверситета Михаилу Ерихову, признав его виновным в растрате и злостном уклонении от уплаты кредиторской задолженности. Его отправили в колонию общего режима на 2 года 1 месяц. Ерихова взяли под стражу в зале суда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Кроме того, с подсудимого взыскали в пользу вуза 1,5 миллиона рублей. Следует добавить, что Ерихова оправдали по статье "превышение должностных полномочий".

Он намерен обжаловать приговор.

Бывшего и.о. ректора КГУ задержали в конце февраля 2016 года после обысков в вузе. По данным следствия, он присвоил более 2 миллионов рублей. Гособвинение просило для Ерихова 8 лет 6 месяцев колонии.

Ранее по теме:

Приговор экс-ректору КГУ вынесут 17 октября