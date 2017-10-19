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Экс-ректор КГУ сел на два годаСегодня в 17:27

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За растрату.

19 октября Курганский горсуд вынес приговор бывшему и.о. ректора Курганского госуниверситета Михаилу Ерихову, признав его виновным в растрате и злостном уклонении от уплаты кредиторской задолженности. Его отправили в колонию общего режима на 2 года 1 месяц. Ерихова взяли под стражу в зале суда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Кроме того, с подсудимого взыскали в пользу вуза 1,5 миллиона рублей. Следует добавить, что Ерихова оправдали по статье "превышение должностных полномочий".

Он намерен обжаловать приговор.

Бывшего и.о. ректора КГУ задержали в конце февраля 2016 года после обысков в вузе. По данным следствия, он присвоил более 2 миллионов рублей. Гособвинение просило для Ерихова 8 лет 6 месяцев колонии.

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