Ему предъявили обвинение.

26-летнему жителю Чебаркульского района Егору Александрину предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Как ранее сообщалось, 30 сентября в селе Травники Александрин за рулем ВАЗ-2101 отказался остановиться по требованию инспектора ДПС. Обвиняемый сбил полицейского и около километра протащил на капоте. Силовика госпитализировали с тяжелыми травмами. Спустя неделю он скончался. Через некоторое время обвиняемый пришел в полицию с повинной.

Ожидается, что 20 октября суд будет решать вопрос об аресте Александрина. Ему грозит пожизненное заключение.

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