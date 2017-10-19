Их ждет суд.

В Челябинский облсуд направлено уголовное дело в отношении трех жителей Пласта, обвиняемых в убийстве. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление было совершено 30 декабря 2017 года. Четверо приятелей выпивали. Во время застолья разгорелся конфликт. Обвиняемые избили хозяина квартире и отвезли его в безлюдное место. Там они поочередно стали наносить мужчине бейсбольной битой удары по голове.

Злоумышленники присыпали труп снегом и скрылись с места происшествия.