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Трое южноуральцев забили приятеля до смерти бейсбольной битойСегодня в 19:49

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Их ждет суд.

В Челябинский облсуд направлено уголовное дело в отношении трех жителей Пласта, обвиняемых в убийстве. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление было совершено 30 декабря 2017 года. Четверо приятелей выпивали. Во время застолья разгорелся конфликт. Обвиняемые избили хозяина квартире и отвезли его в безлюдное место. Там они поочередно стали наносить мужчине бейсбольной битой удары по голове.

Злоумышленники присыпали труп снегом и скрылись с места происшествия.

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