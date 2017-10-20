За мошенничество.

Вечером 19 октября 2017 года в Новом Уренгое задержали замначальника городского ОМВД Александра Ефимова.

"Информацию о задержании мы подтверждаем. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, а равно в крупном размере). Других комментариев не будет", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова.

По данным местного портала nur24.ru, Ефимов получил 150 тысяч рублей за непроведение проверки в отношении одной из организаций.