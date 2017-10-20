Полиция задержала подозреваемого в поджогах МаевкиСегодня в 11:52
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Сведений о его психическом здоровье пока нет.
В Кыргызстане задержали 27-летнего жителя Чуйской области, которого подозревают в поджогах дома и машин в селе Маевка.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", 17 октября жители села спасали свое имущество от внезапно вспыхнувшего пламени. В частности, полностью сгорел Fiat, подпаленными оказались Subaru и Toyota. Кроме того, неизвестный, которого увидели погорельцы, пытался поджечь жилой дом.
Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.
В пресс-службе МВД республики отметили, что личность подозреваемого установили сотрудники областного ГУВД и личный состав ОВД Аламединского района. Они же задержали злоумышленника и водворили в изолятор временного содержания.
Стоит напомнить, что правоохранители отрабатывали версию о том, что поджоги устроил психически нездоровый человек.
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