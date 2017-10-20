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В Тюмени влюбленная пара расправилась с приятелем Сегодня в 13:19

  • Текст

Труп убитого нашли через неделю.

Следователи раскрыли убийство 27-летнего жителя Тюмени. Его труп нашли 15 октября в квартире дома №73 на улице Ямской.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление было совершено вечером 8 октября 2017 года. У погибшего в гостях находился приятель с сожительницей. Компания выпивала, разгорелась ссора. Гость схватил нож и нанес оппоненту множество ударов. Затем он с сожительницей выбросил в мусорный бак орудие преступления и другие вещи.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение, он находится под арестом. В отношении его сожительницы возбуждено уголовное дело за укрывательство преступления.

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