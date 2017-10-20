Полиция ищет его жертв.

В Челябинске задержали серийного грабителя. Им оказался 34-летний местный житель.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД, освободившийся из колонии мужчина совершил серию открытых хищений сумок у женщин. Он применял насилие, не опасное для жизни и здоровья.

Установлена причастность задержанного к 20 преступлениям в разных районах города. Возбуждено уголовное дело по статье "грабеж". В настоящее время злоумышленник арестован. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Полиция просит всех, кто мог пострадать от действий этого человека, позвонить по телефонам: 265-02-00, 266-14-14 или 02.