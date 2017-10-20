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Пермячка сядет в тюрьму за наркотики во влагалищеСегодня в 13:27

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Этим суд не ограничился.

Чусовской горсуд вынес приговор ранее судимой 23-летней жительнице Перми, которая пыталась пронести в колонию наркотики. Она проведет шесть лет в колонии общего режима. Кроме того, девушка заплатит 50 тысяч рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Установлено, что в мае 2017 года пермячка навестила своего супруга, который отбывает наказание в колонии Чусовского района. Во время досмотра у нее изъяли 12 сим-карт, сотовый телефон, флэш-карту, почти 5 граммов марихуаны и 2,4 грамма героина. Причем наркотики она пыталась пронести во влагалище.

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