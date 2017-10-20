В Полевском.

В Полевском владелец магазина "Апельсин" стал фигурантом уголовного дела по ст.158 УК РФ. Он самовольно "врезался" в газопровод низкого давления, чтобы бесплатно пользоваться голубым топливом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа", предприниматель не только нанес холдингу материальный ущерб, но и поставил под угрозу жизни покупателей. Несоблюдение технических норм при незаконной врезке в газопровод может спровоцировать утечку газа и привести к взрыву и пожарам.

Нарушителя ждет серьезное наказние - от штрафа свыше 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 6 лет.

С начала 2017 года службой безопасности "ГАЗЭКСа" в полицию передано 19 заявлений о привлечении к ответственности за несанкционированное подключение к газопроводу и кражу газа. Возбуждено 8 уголовных дел, по двум из них вынесены обвинительные приговоры, вступившие в законную силу. Еще пятеро нарушителей оштрафованы на 10-15 тысяч рублей.