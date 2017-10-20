Ему грозит пожизненное.

26-летнего чебаркульца Егора Александрина арестовали за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

30 сентября в селе Травники обвиняемый за рулем ВАЗ-2101 проигнорировал требование инспектора ДПС об остановке. Он сбил полицейского и около километра протащил на капоте. Стража порядка доставили в больницу с тяжелыми травмами. Он скончался через неделю. Спустя некоторое время Александрин пришел в полицию с повинной.

Мужчиине грозит пожизненное заключение.

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