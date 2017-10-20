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Женщина-трансгендер изнасиловала 10-летнюю девочкуСегодня в 14:18

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И обвинила ребенка во лжи.

Американка-трансгендер из штата Вайоминг изнасиловала 10-летнюю дочь лучших друзей. Женщине грозит до 70 лет тюрьмы, сообщает Fox News.

Полиция выяснила, что Мишель Мартинес (в прошлом – Мигель), позвала ребенка в ванную, где трогала ее за грудь и гениталии. После этого произошел половой акт.

Девочка рассказала матери о произошедшем и пожаловалась на "боль внутри". Женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что во время допроса Мишель вела себя агрессивно и обвиняла пострадавшую школьницу во лжи.

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