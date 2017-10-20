×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Курганские силовики подстрелили рецидивиста с топоромСегодня в 14:52

  • Текст

А следователи завели на него дело.

В Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который набросился на правоохранителей с топором. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, утром 19 октября сотрудники правоохранительных органов по сигналу прибыли к дому на улице Ленина в городе Макушино. Из двора выбежал мужчина и, угрожая силовикам, топором пробил капот служебной машины.

Чтобы усмирить буяна правоохранителям пришлось открыть огонь – мужчине, который был неоднократно судим, прострелили ногу.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×