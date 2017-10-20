А следователи завели на него дело.

В Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который набросился на правоохранителей с топором. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, утром 19 октября сотрудники правоохранительных органов по сигналу прибыли к дому на улице Ленина в городе Макушино. Из двора выбежал мужчина и, угрожая силовикам, топором пробил капот служебной машины.

Чтобы усмирить буяна правоохранителям пришлось открыть огонь – мужчине, который был неоднократно судим, прострелили ногу.