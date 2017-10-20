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Екатеринбургский экс-полицейский заплатит 3 миллиона за взяткуСегодня в 15:45

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С директора фирмы.

Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес приговор экс-полицейскому Левону Мелконяну, признав его виновным в получении взятки. Он должен заплатить 2,9 миллиона рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

На момент совершения преступления Мелконян занимал должность оперуполномоченного отдела противодействия коррупции городского УМВД. По материалам дела, в полицию обратился директор ООО НПК "Пром-Снаб" с заявлением о хищении средств путем мошенничества. Мелконяну было поручено провести проверку. Он же за выполнение своих обязанностей (опрос заинтересованных лиц, в том числе с выездом за пределы региона) попросил у обратившегося 300 тысяч рублей.

Представитель организации перевел полицейскому на банковскую карту 30 тысяч. Преступные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

"Задержанного взяточника уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам еще в 2016 году. Теперь он понес заслуженное уголовное наказание. Его непосредственный руководитель также покинул ряды МВД. Работа по самоочищению гарнизона продолжается, она находится на личном контроле начальника главка", - прокомментировал решение суда официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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