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Владелец сети заправок в Таджикистане подозревается в мошенничествеСегодня в 13:39

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И контрабанде.

В Душанбе задержан глава компании, занимающейся экспортом бензина и дизтоплива из России. Владельца ООО "Умед-88" Раджабали Одинаева по делу о мошенничестве, контрабанде товаров, подделке документов и уклонении от уплаты налогов поймали сотрудники Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, передает "Уралинформбюро".

По сведениям агентства AsiaPlus, Одинаева "взяли" 14 октября после того, как его раскритиковал президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи с местными предпринимателями. Глава государства тогда заявил, что Минфин предоставил компании "непонятными способами" 170 миллионов сомони (1,105 миллиарда рублей), которые Общество не может вернуть уже почти 4 года. Тогда же президент поручил разобраться с виновными.

Стоит напомнить, что до 2016 года "Умед-88" была в реестре хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на топливном рынке страны. Сейчас компания исключена из списка из-за снижения доли на рынке.

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