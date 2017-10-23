Ее отправили за решетку.

Суд вынес приговор 27-летней жительнице села Октябрьское, признав ее виновной в убийстве. Женщина проведет 8 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Преступление было совершено в июне 2017 года во дворе одного из домов. Обвиняемая выпивала с 42-летней знакомой. Во время разговоров злоумышленница приревновала сожителя к собутыльнице. Она 26 раз ударила приятельницу деревянной палкой и бруском, а затем пырнула ножом в грудь.