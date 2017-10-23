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Югорчанин задушил землячку около кинотеатра в ЕкатеринбургеСегодня в 15:10

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Труп он вывез за 200 километров от города.

Следователи задержали 43-летнего ранее судимого уроженца Югры по подозрению в убийстве. Ему предъявили обвинение.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, преступление было совершено 24 августа 2017 года около кинотеатра "Космос" в уральской столице. В тот день обвиняемый встретился с землячкой, которой был должен деньги за продажу ее квартиры. Между югорчанами разгорелся конфликт, и мужчина задушил знакомую.

Труп он вывез на Серовский тракт за 200 километров от Екатеринбурга, бросил его в лесу, накрыв ветками и листвой.

Об исчезновении женщины через шесть дней в полицию сообщила ее подруга. Злоумышленника задержали 21 октября. В настоящее время решается вопрос об его аресте. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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