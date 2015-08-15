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Обвиняемый в убийстве бас-гитариста группы "Любэ" избежал тюрьмыСегодня в 15:41

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Но ему ограничили свободу.

Дмитровский горсуд Московской области вынес приговор Максиму Доброму, признав его виновным в убийстве по неосторожности бас-гитариста группы "Любэ" Павла Усанова. Ему назначили 1 год 9 месяцев ограничения свободы (запрещается выезжать за пределы района, менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, покидать квартиру с 22.00 до 06.00, а также посещать увеселительные места и заведения, - прим.ред.). Кроме того, Добрый должен заплатить 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Мособлсуда.

Трагедия произошла в апреле 2017 года. Добрый и Усанов подрались около ресторана в Дмитровском районе. Музыкант после одного из ударов упал и ударился головой об асфальт. Его госпитализировали. Спустя некоторое время Усанов скончался в больнице.

В судебном заседании Добрый вину не признал.

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