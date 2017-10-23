Нападавшего задержали.

23 октября в столице мужчина ворвался на радиостанцию "Эхо Москвы" и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Женщину госпитализировали, сообщили ее коллеги.

Татьяне поставили катетер. Ее жизнь вне опасности.

В настоящее время нападавший задержан, он находится в полиции. Мотивы преступления пока не уточняются, передает "Уралинформбюро".

По данным "Ленты.ру", перед нападением на журналистку мужчина ослепил охранника здания из газового баллончика.