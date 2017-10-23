Ему грозит 15 лет колонии.

В Ханты-Мансийске задержали 41-летнего местного жителя по подозрению в избиении брата до смерти.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, преступление было совершено в ночь на 21 октября. Братья выпивали, и между ними разгорелась ссора. Один из них жестоко избил другого. Потерпевшего госпитализировали. Он скончался в больнице.

В настоящее время подозреваемый арестован. Ему предъявлено обвинение.

Югорчанину грозит до 15 лет лишения свободы.