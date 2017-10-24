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Кыштымец пытал приятеля раскаленным утюгом23 октября в 16:58

Ради выпивки.

Жителя Кыштыма будут судить за пытку приятеля раскаленным утюгом. После того, как прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело направят в суд.

Как рассказала "Уралинформбюро" пресс-секретарь МО МВД "Кыштымский" Светлана Дятлова, инцидент произошел в августе 2017 года. Двое мужчин выпивали в квартире. Когда алкоголь закончился, гость выпросил у приятеля банковскую карту и пошел за "догоном". Однако в магазине выяснилось, что тот ему назвал неверный пин-код.

Южноуралец вернулся, избил приятеля, и потребовал верные цифры. Но и во второй раз собутыльник назвал ему неправильную комбинацию.

Вновь вернувшись ни с чем, обвиняемый застал хозяина квартиры спящим. Тогда злоумышленник накалил утюг и начал прижимать его к телу приятеля. Не выдержав пыток, мужчина навал настоящий пин-код. Но когда неугомонный гость пытался расплатиться, денег на счету не оказалось.

Кыштымцу вменяют разбой, совершенный с применением предметов в качестве оружия. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Удэгеец 23 октября в 18:28

Попили, блин, пивка - один в результате сядет на 10 лет, другой в больнице лечит ожоги. Кино и немцы...

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