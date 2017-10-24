Возбуждено уголовное дело.

В Челябинске по факту неоказания помощи женщине-инвалиду возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В рамках его расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям работников социальных служб, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного СУ СКР.

Речь идет о женщине-инвалиде, которая около недели пролежала на полу в своей квартире. Когда ее обнаружили соседи, тело потерпевшей было покрыто ожогами и ранами, которые буквально пожирали черви. О вопиющем случае сообщил начальник регионального штаба ЧОРО "Союз Добровольцев России" и председатель общества инвалидов Владимир Корнев. По его данным, у пенсионерки был оформлен договор ренты с сиделкой - бывшим соцработником.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и должностных лиц, возможно причастных к его совершению. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем СУ СКР по Челябинской области.

Женщина остается в больнице, где ей оказывается необходимая медпомощь.

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