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Бывший сотрудник камышловской ИК-52 сел на 4 года23 октября в 17:25

Он пронес наркотики в колонию.

Суд вынес приговор 28-летнему экс-сотруднику камышловской ИК-52. Он признан виновным в пособничестве в сбыте наркотиков и получении взятки. Мужчина проведет 4 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, в ноябре 2016 года младший инспектор группы надзора отдела безопасности колонии получил 5000 рублей за то, что пытался пронести на территорию ИК наркотики. Однако до заключенного зелье не дошло - обвиняемого задержали оперативники управления собственной безопасности.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Удэгейцев 23 октября в 18:22

И получил мужик вместо пяти тысяч - четыре года.

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