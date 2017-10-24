Бывший сотрудник камышловской ИК-52 сел на 4 года23 октября в 17:25
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Он пронес наркотики в колонию.
Суд вынес приговор 28-летнему экс-сотруднику камышловской ИК-52. Он признан виновным в пособничестве в сбыте наркотиков и получении взятки. Мужчина проведет 4 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
По данным следствия, в ноябре 2016 года младший инспектор группы надзора отдела безопасности колонии получил 5000 рублей за то, что пытался пронести на территорию ИК наркотики. Однако до заключенного зелье не дошло - обвиняемого задержали оперативники управления собственной безопасности.
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И получил мужик вместо пяти тысяч - четыре года.
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