×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тагильчанин изнасиловал девушку за сауной23 октября в 17:39

  • Текст

Ищут свидетелей.

В Нижнем Тагиле ищут очевидцев изнасилования. "Граждане!! 15 октября в районе ул.Молодежной 24 за кафе, сауной Олимп произошло износилование девушки примерно в районе с 05.00 до 05.30 часов. Кто что видел, слышал. Сообщите. Важна каждая информация", - написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Светлана Быкова (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Получить оперативный комментарий в следственном комитете "Уралинформбюро" не удалось.

По данным TagilCity.ru, насильником является знакомый потерпевшей. Он якобы вызвался проводить девушку домой, но, дойдя до безлюдного места, мужчина толкнул свою жертву в кусты и изнасиловал.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

Выдержав первое испытание осенней непогодой.

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×