Ищут свидетелей.

В Нижнем Тагиле ищут очевидцев изнасилования. "Граждане!! 15 октября в районе ул.Молодежной 24 за кафе, сауной Олимп произошло износилование девушки примерно в районе с 05.00 до 05.30 часов. Кто что видел, слышал. Сообщите. Важна каждая информация", - написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Светлана Быкова (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Получить оперативный комментарий в следственном комитете "Уралинформбюро" не удалось.

По данным TagilCity.ru, насильником является знакомый потерпевшей. Он якобы вызвался проводить девушку домой, но, дойдя до безлюдного места, мужчина толкнул свою жертву в кусты и изнасиловал.