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Копейчанину дали 19 лет за двойное убийство23 октября в 17:56

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Его отправили в тюрьму.

23 октября 2017 года Челябинский облсуд вынес приговор 32-летнему жителю Копейска, признав его виновным в двойном убийстве. Он проведет 19 лет 6 месяцев в колонии особого режима, при этом первую часть срока он будет отбывать в тюрьме (самый жесткий режим - прим.ред.). Кроме того, мужчина должен выплатить 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление было совершено в августе 2016 года в поселке Потанино. Подсудимый выпивал в компании троих мужчин. Разгорелась ссора, и он нанес двум собутыльникам множественные удары ножом. Одного из них он также бил по голове твердыми предметами, а другого душил электрическим проводом. Мужчины скончались на месте. Последнему участнику застолья удалось убежать.

Подсудимого задержали спустя 3 месяца в Казахстане.

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