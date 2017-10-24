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По факту покушения на ведущую "Эха Москвы" возбуждено дело 23 октября в 18:49

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Нападавший мстил за "телепатическое домогательство".

В отношении 48-летнего мужчины, ударившего ножом в горло ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР, днем 23 октября 2017 года злоумышленник проник в офис радиостанции на Новом Арбате, где и набросился на журналистку. Нападавшего задержал охранник и передал правоохранителям.

Пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

На месте происшествия работают следователи ГСУ СКР по Москве. Устанавливаются мотивы и картина произошедшего.

В ходе допроса, по данным Life.ru, мужчина рассказал, что решил расправиться с радиоведущей, так как она "домогалась" его.

Задержанный заявил - у него с Фельгенгауэр была "телепатическая связь". Он никогда не был знаком с женщиной, но при этом "видел и чувствовал ее", она была "слишком навязчивой" и буквально "сидела у него в голове".

По информации МВД, злоумышленник является иностранным гражданином, передает RT.

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